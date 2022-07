Inter, ritiro pre-campionato ad Appiano Gentile a porte chiuse: il motivo

In vista dell’inizio del ritiro pre-campionato, mercoledì 6 luglio. L’Inter comunica che gli allenamenti della Prima squadra non potranno essere visibili al pubblico. Di seguito tutti i dettagli

NO AL PUBBLICO − L’Inter inizierà il ritiro pre-campionato il 6 luglio ad Appiano Gentile. Gli allenamenti della Prima squadra allenata da Simone Inzaghi non saranno però accessibili al pubblico. La motivazione è legata alla sicurezza. Infatti, per la presenza di cantiere in zona adiacente all’ingresso del centro sportivo, è inutilizzabile il parcheggio esterno alla struttura. L’Inter dalla settimana successiva svolgerà anche le prime partite amichevoli. La prima di queste sarà come sempre contro il Lugano (vedi data e orario).