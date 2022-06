Dybala, questione di giorni se non di ore: distanza con Inter su due fattori – CdS

Dybala è molto vicino all’Inter, anche se come ribadito questa mattina dal Corriere dello Sport, le parti devono ancora limare la distanza su due fattori in particolari ma c’è fiducia.

PRESTO NUOVO INCONTRO – Paulo Dybala da oggi in poi ogni giorno può essere quello decisivo per trovare l’accordo di massima con l’Inter e dunque passare alla firma sul contratto con il suo nuovo club. Tra le parti non c’è ancora un accordo di massima ma giusto ribadire una cosa: il problema non riguarda la mancata cessione di Alexis Sanchez o la durata del contratto, e neanche il numero di maglia (indosserà la 21), bensì l’ingaggio e le commissioni al suo entourage. Il suo agente vorrebbe portare la base fissa del suo ingaggio al pari di Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic, con l’aggiunta di bonus per arrivare eventualmente a 7 milioni circa totali. L’Inter dal canto suo è convinta di aver bisogno di un talento come quello di Paulo Dybala.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

