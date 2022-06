Lukaku ribadisce sua volontà al Chelsea, uno dell’Inter gli lascia il posto? – CdS

L’Inter vuole chiudere anche il discorso Lukaku, con l’attaccante belga pronto a ribadire la sua volontà al Chelsea. Uno dell’Inter potrebbe liberargli un posto in attacco.

IN ATTACCO – Saranno giorni decisivi anche per il futuro di Romelu Lukaku. L’attaccante dopo l’ultima partita di Nations League contro il Belgio è pronto a ribadire la sua volontà al Chelsea. L’Inter dal canto suo è disposta a pagare un indennizzo per il trasferimento in prestito. Lautaro Martinez, Edin Dzeko e Joaquin Correa sono stati confermati in vista della nuova stagione, ma con il possibile arrivo di Paulo Dybala e dello stesso Lukaku, un attaccante – non Lautaro -, potrebbe essere ceduto per lasciare un posto libero (considerando l’addio certo di Alexis Sanchez).

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.