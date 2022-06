Bellanova, oggi l’incontro tra Inter e Cagliari: differenza sulla valutazione – CdS

Bellanova non è poi così vicino come si pensava fino a qualche giorno fa. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, c’è ancora una distanza tra Inter e Cagliari. Le due dirigenze si vedranno oggi.

NUOVO INCONTRO – Inter e Cagliari oggi si vedranno per parlare di Bellanova. I rossoblù hanno necessità di monetizzare la partenza dell’esterno, riscattato a fine maggio dal Bordeaux. C’è però una differenza importante tra la valutazione che ne fa l’Inter e quella della società rossoblù: Giulini chiede 10 milioni più bonus, l’Inter è ferma a 7-8, meglio se inserendo una contropartita tecnica oltre a Casadei in prestito. I sardi vogliono monetizzare subito; Ausilio proverà a strappare il prestito con diritto/obbligo anche perché soldi da investire adesso non li ha. La volontà del ragazzo può pesare

Fonte: Corriere delo Sport – Andrea Ramazzotti

