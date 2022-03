Dybala, niente Inter per Zazzaroni: «Saluta l’Italia, è legato alla Juventus!»

Zazzaroni, Direttore del Corriere dello Sport, in un suo editoriale oggi sul quotidiano romano, ha parlato del futuro di Paulo Dybala sottolineando che andrà via dall’Italia e quindi niente Inter sullo sfondo.

IL FUTURO – Ivan Zazzaroni oggi sul quotidiano romano ha parlato del futuro di Paulo Dybala, non considerando l’interesse dell’Inter. Secondo lui, l’argentino andrà in Spagna o in Inghilterra: «Provate a entrare nella testa di Paulo Dybala a tre giorni da Juventus-Inter, che non è mai stata una partita qualsiasi. Dybala è ancora scosso, ma ha superato lo spiazzamento dei primi giorni ed è deciso a lottare per mostrare e dimostrare. Pensava di potersi legare a vita ai colori degli ultimi sette anni. Facile immaginare che Paulo non stia vivendo bene questa situazione. Questo Juventus-Inter è dunque il suo ultimo tango italiano. Il domani di Dybala è dentro una serie di manifestazioni di interesse da parte di club inglesi e spagnoli ha deciso di lasciare l’Italia per restare legato unicamente alla Juventus».

Fonte: Corriere dello Sport – Ivan Zazzaroni

