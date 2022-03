Mercato dei prestiti, è rivoluzione! Cosa cambia dall’1 luglio? – CdS

Ci avviciniamo alla domenica di Serie A quando l’Inter farà visita alla Juventus in un match chiave per il finale di stagione e il sogno scudetto. I nerazzurri hanno bisogno dei tre punti ma intanto c’è da tenere d’occhio le tante novità del mondo del calcio. Ecco come cambierà dal 1° luglio il mercato dei prestiti.

RIVOLUZIONE – L’Inter attende domenica con ansia per volare a Torino e giocare contro la Juventus di Massimiliano Allegri. I nerazzurri hanno bisogno dei tre punti per tenere vivo il sogno scudetto. Intanto però, in attesa dei sorteggi per i prossimi mondiali in Qatar2022 di domani, arrivano delle importanti novità per quanto riguarda il mercato dei prestiti. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il Consiglio della Fifa ieri ha emanato un provvedimento che entrerà in vigore dall’1 luglio e riguarderà tutti i professionisti a eccezioni degli Under 21 cresciuti nei club (niente vincoli o limiti per loro). Qual è la volontà di questo nuovo provvedimento? Evitare che le varie squadre controllino un numero illimitato di calciatori appoggiandoli a varie squadre in prestito. Per mettersi in regola ecco le varie fasi presentate dal Consiglio.

FASE 1:

Dall’1 luglio 2022 al 30 giugno 2023, una società potrà avere un massimo di 8 giocatori presi in prestito e altrettanti dati in prestito nell’arco dell’intera stagione;

FASE 2 e 3:

dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024 i calciatori scenderanno a 7 e poi, dal 1 luglio 2024, a 6

Inoltre viene limitato anche il numero di prestiti tra due club: massimo tre giocatori in entrata e tre in uscita.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti