Dybala, nessun accordo con altri club. Inter attiva: la situazione

Dybala fra un mese e mezzo sarà libero a parametro zero e ancora non si sa dove giocherà. C’è l’Inter, ma secondo il giornalista Fabrizio Romano tutto è ancora da definire. Queste le sue parole dal podcast Here We Go!

ARRIVA GRATIS? – Per l’Inter la partita di mercoledì contro la Juventus in Coppa Italia potrebbe essere stata l’ultima con la Joya da avversario. Fabrizio Romano aggiorna sulla corsa all’argentino: «L’Inter non ha fatto ancora un’offerta. Resta attenta alla situazione di Paulo Dybala, nulla di fatto. A oggi fra Dybala e altri club non c’è alcun tipo di accordo, bisogna aspettare ancora un po’ e poi vedere quale sarà la sua scelta definitiva».