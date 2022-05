Perisic-Inter, raffreddata ma non finita. C’è offerta di rinnovo, con priorità

Perisic è in scadenza di contratto al 30 giugno e ha manifestato il suo disappunto per come l’Inter ha gestito la vicenda (vedi articolo). Dal suo podcast Here We Go!, il giornalista Fabrizio Romano spiega come sia arrivata una proposta.

IN BILICO – Fabrizio Romano parla della questione rinnovo fra Ivan Perisic e l’Inter: «Stagione strepitosa. Prima cosa che voglio chiarire: Ivan Ljubicic non è l’agente di Perisic, è importante nei vari tasselli di questa storia. Qual è la verità? Perisic ha dato la sua priorità all’Inter da mesi, non da adesso: l’ha data da novembre o dicembre. I suoi agenti hanno incontrato l’Inter più volte, c’è sempre stata la volontà di arrivare assieme. C’è stato questo contatto gli ultimi giorni per discutere del contratto: è vero che Perisic ha richieste ambiziose ma lo sta meritando, per la stagione che ha fatto. Soprattutto è importante capire quello che offriva l’Inter, e da quello che risulta c’è una grossa differenza. Offerta una cifra al ribasso, questo ovviamente ha lasciato il giocatore interdetto e le parole dopo la finale».

COME SI EVOLVE? – Romano parla degli sviluppi: «Si è raffreddata la situazione, ma non è finita. Con Perisic ci saranno contatti nei prossimi giorni e lui ha richieste ambiziose. Può essere vero che arrivino altre squadre, si è parlato del Chelsea ma a oggi un accordo non c’è anche perché non ha la possibilità di chiudere. Ci sono interessamenti dall’Inghilterra, sicuramente anche dalla Germania ma Perisic non vuole andare in Bundesliga: l’Inter dovrà fare uno sforzo per trattenerlo».