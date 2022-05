Bremer cercato dai grandi club: tanti scout ma l’Inter ha un vantaggio

Bremer ha già finito la sua esperienza al Torino, visto che ha saltato la partita di oggi col Verona e farà altrettanto all’ultima di campionato per infortunio. Sul futuro l’Inter appare la favorita, stando a quanto afferma il giornalista Romano nel suo podcast Here We Go!

RICHIESTO – Gleison Bremer lascerà il Torino, su questo non ci sono dubbi e l’ha fatto intendere oggi il suo presidente Urbano Cairo (vedi articolo). Fabrizio Romano aggiorna: «Si è parlato all’estero di PSG, sicuramente ci sono tante squadre importanti che hanno mandato gli scout a seguirlo soprattutto nella seconda parte di stagione. A oggi l’Inter resta in vantaggio per Bremer, è molto avanti col giocatore. Deve chiudere col Torino, vedremo quando potrà accadere ma sicuramente è in pole position».