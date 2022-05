VIDEO – Empoli-Salernitana 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Empoli-Salernitana, anticipo della trentasettesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Carlo Castellani.



SALVEZZA DA CONQUISTARE – Empoli-Salernitana 1-1 nell’anticipo della trentasettesima giornata di Serie A. Il sogno della permanenza nel massimo campionato per la Salernitana è sempre vivo, ma i campani devono ancora soffrire. Avvio di spessore, con Fabiano Parisi che salva sulla linea su colpo di testa di Milan Djuric e, poco dopo, il primo miracolo di Guglielmo Vicario su deviazione aerea di Norbert Gyombér. A sorpresa l’Empoli, dopo mezz’ora di sofferenza, passa: Kristjan Asllani verticalizza per Patrick Cutrone, destro secco e 1-0. A inizio ripresa sembra fatta per il pari della Salernitana, ma Vicario è prodigioso su una conclusione di testa ravvicinata di Bonazzoli. Dall’altra, parte, invece, Cutrone manda sul palo mentre poco dopo Luigi Sepe nega il 2-0 nella stessa azione a Filippo Bandinelli e Nedim Bajrami. Incredibile a un quarto d’ora dal termine: Vicario nega l’1-1 a Djuric ancora di testa ed è spaventoso di piede sulla ribattuta di Bonazzoli. Ma dal corner seguente il portiere dell’Empoli non la tiene, mischia in area e Bonazzoli in rovesciata fa 1-1 al 76′, per la gioia dei tanti tifosi della Salernitana. Contatto poco dopo in area fra Mamadou Coulibaly, appena entrato, e Simone Romagnoli: rigore dato al VAR. Va un altro da poco in campo, Diego Perotti, che sarebbe uno specialista: Vicario para anche questa. Un errore pesantissimo nella corsa salvezza, perché ora il Cagliari (che detiene il cartellino proprio di Vicario) contro l’Inter si gioca il sorpasso.

