Dybala-Inter, non obbligatorio cedere Lautaro Martinez! Il piano (con Scamacca)

Dybala può trasferirsi all’Inter a parametro zero anche senza Lautaro Martinez ceduto. Rispetto a quanto si afferma oggi sui giornali (vedi articolo) Pedullà, sul suo sito, fa uno scenario di aggiunte che riguarda anche Scamacca.

UNO FUORI DUE DENTRO – Alfredo Pedullà ha da tempo dato per inevitabile il trasferimento di Gianluca Scamacca all’Inter. Lo ribadisce anche oggi, senza dimenticare Davide Frattesi ma soprattutto Paulo Dybala. Il giornalista conferma come l’argentino abbia dato un’apertura, mettendo i nerazzurri come priorità e fermando altri sondaggi. Per inserirlo in rosa, però, è necessario fargli spazio dall’attacco attuale. Non è scontato che sia Lautaro Martinez il sacrificato, nonostante le voci sull’Atlético Madrid e la possibilità di fare una grossa cessione: Dybala all’Inter può far coppia anche col Toro. Pedullà indica in Alexis Sanchez il prescelto in uscita, per liberarsi dell’ingaggio da sette milioni a stagione.

Fonte: alfredopedulla.com