Serafini: «Chi vince in Inter-Milan poi fa sua la Serie A! Napoli finito»

Serafini esclude il Napoli dalla corsa per vincere la Serie A, dopo l’1-1 di ieri con la Roma (vedi calendario). Il giornalista, ospite di Sportitalia, riduce tutto a un duello fra Inter e Milan, col derby di stasera decisivo anche in tal senso.

SOLO IN DUE – Luca Serafini toglie una contendente in Serie A: «Secondo me la questione scudetto per il Napoli è finita. Con una squadra davanti a due o a quattro punti si può fare, ma con questi Milan e Inter che rallentano ma non scivolano così tanto come il Napoli tu devi contare i quattro punti del Milan e i due dell’Inter, in vista della partita di Bologna. Poi anche lo svantaggio con tutte e due negli scontri diretti, quindi sostanzialmente sono otto i punti che separano il Napoli dalla testa: questo è quello che dovrebbero perdere Milan e Inter nelle ultime cinque giornate, mi sembrano troppi. Dei tre allenatori in corsa per lo scudetto nessuno l’ha vinto, adesso questo sta uscendo fuori. Chi domani andrà in finale di Coppa Italia vincerà il campionato, secondo me».