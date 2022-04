Biasin: «Gol doppio in Coppa Italia, da Medioevo! Inter, serve vincere»

Purtroppo stasera ci sarà ancora la regola del gol doppio in trasferta per Inter-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia finita 0-0 all’andata. Biasin esprime il suo rammarico in un editoriale per TuttoMercatoWeb.

LA POLEMICA PRIMA DI INTER-MILAN – “Il gol doppio in Coppa Italia. Oggi iniziano le semifinali di ritorno di Coppa Italia, la prima questa sera a San Siro, la seconda domani a Torino. In Coppa Italia vale ancora il gol doppio. Lo abbiamo già scritto a suo tempo: non è normale. Ti dicono ‘Non potevano cambiare il regolamento a competizione iniziata’, ma per quanto ci riguarda non è una giustificazione. Questione di buonsenso: l’andata/ritorno è prevista solo nelle semifinali, sarebbe stato molto più logico uniformare la maltrattatissima coppetta al resto delle competizioni intercontinentali. E invece no, il nostro calcio resta nel Medioevo (cambieranno il regolamento la prossima stagione). Questa cosa creerà polemiche stucchevolissime? Speriamo di no, ma visto il risultato delle partite di andata è tutto tranne che impossibile. Fine della polemica”.

POLEMICA SUL CALENDARIO – “La contemporaneità. Questa è realmente stucchevole. C’è chi dice che bisogna giocare tutti in contemporanea altrimenti si falsa il campionato. Ci sono tre squadre che lottano per lo scudetto (da ieri forse due). Sono staccate di pochissimo l’una dall’altra. Semplicemente, se vogliono conquistare il tricolor devono vincere le loro partite. Ditemi voi quanto può incidere giocare prima o dopo. Bah”.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Fabrizio Biasin