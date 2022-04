Su Lautaro Martinez in tre con l’Inter che non chiude, lui ha un obiettivo – TS

Lautaro Martinez rischia di essere l’ennesimo sacrificio di Suning in chiave mercato per mettere a posto i conti. Secondo Tuttosport ci sono tre squadre sul Toro, che però non abbandona l’Inter.

LA SITUAZIONE – Per Lautaro Martinez, più che il mercato, la sua priorità è riprendersi l’Inter. Il Toro, informa Tuttosport, non ha gradito che Joaquin Correa lo abbia superato nelle gerarchie nelle ultime partite. Già stasera, nel derby Inter-Milan dove dovrebbe tornare titolare (vedi probabili formazioni), vuole riconquistare la sua squadra e il suo pubblico. Poi però c’è il mercato: Suning vede Lautaro Martinez come il big più facile da sacrificare per chiudere la prossima sessione con un attivo di settanta milioni (ossia vendere per cento). Piero Ausilio a Madrid ha controllato gli interessi di altri club: in prima fila c’è l’Atlético Madrid, poi Arsenal e Tottenham mentre ci sono voci sul Barcellona (vedi articolo). Ma Lautaro Martinez ora pensa all’Inter e a come chiudere la stagione puntando la vittoria di Serie A e Coppa Italia.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino

Per leggere la notizia completa, acquista “Tuttosport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.