Dybala, Inter vicina! Roma in passato interessata, però mai concreta – Sky

Dybala è veramente vicino all’Inter. Mancano gli ultimi dettagli ancora da limare, ma la trattativa va verso una direzione ben precisa. In merito all’intervista oggi di Francesco Totti riguardo l’interesse della Roma (vedi dichiarazioni), su Sky hanno fatto chiarezza.

MAI CONCRETI – Dagli studi di Sky Sport fanno chiarezza riguardo l’interesse – passato – della Roma per Paulo Dybala, facendo riferimento alle parole di Francesco Totti. I giallorossi in passato si sono interessati al giocatore, ma senza mai fare un’offerta ufficiale (a differenza dell’Inter che ha mantenuto sempre vivi i contatti). Totti è stato un grande sponsor di Dybala, c’è stato un pensiero ma non hanno mai presentato nero su bianco un’offerta concreta.