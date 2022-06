Galante: «Lukaku e Dybala? Sarei contento, fiducia ai nostri dirigenti»

Galante, ex difensore tra le altre di Inter e Torino, su TuttoMercatoWeb.com ha parlato del mercato dell’Inter a margine della kermesse di moda “Pitti Uomo”.

IL COMMENTO – Fabio Galante in un’intervista ha detto la sua riguardo il mercato dell’Inter, sempre più incandescente: «Paulo Dybala all’Inter? Sarei contento. Ci ho giocato insieme nella partita organizzata da Samuel Eto’o. È un ragazzo per bene e intelligente, sarei molto contento perché ha grandissime qualità ed è un giocatore da grande squadra. Romelu Lukaku non sarebbe male, lui con Dzeko, Lautaro e Dybala. Abbiamo grandissimi dirigenti e loro sapranno quali sono le scelte giuste per costruire un’Inter più forte».