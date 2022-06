Totti criptico: «Meglio non parlare di Dybala-Roma! La coppia con Lukaku all’Inter…»

Totti non sembra accogliere con molto entusiasmo l’idea di vedere Dybala in maglia nerazzurra ma apprezza la coppia con Lukaku all’Inter. L’ex attaccante nonché capitano della Roma, intervistato da Sky Sport, fa capire che le possibilità di portare l’attaccante argentino in giallorosso c’erano

SOGNO SFUMATO – La promessa di Francesco Totti (vedi video) di convincere Paulo Dybala a vestire la maglia della Roma difficilmente verrà mantenuta: «Non tocchiamo questo discorso, ché è meglio… So come è andata e lo sento ancora oggi. E ormai penso sia finita. Non dipende solo da Dybala. Dipendesse solo da lui, ci sarebbero buone speranze di vederlo alla Roma…». A Totti viene chiesto se Javier Zanetti (vedi video) è stato più convincente di lui nel fargli sposare il progetto Inter e che ne pensa della coppia con Romelu Lukaku, a cui risponde così: «Io penso che sarebbe una coppia formidabile. Anche perché l’estro di Dybala e la forza fisica di Lukaku sarebbero un binomio top che qualunque allenatore vorrebbe in una squadra!». Questo il parere di Totti sull’ipotetica coppia Dybala-Lukaku all’Inter (vedi aggiornamento).