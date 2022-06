Skriniar-PSG, in Francia resta la fiducia: doppia offerta in Serie A

Di Skriniar al PSG in questi giorni si è parlato meno, dopo aver capito che il primo assalto dei campioni della Ligue 1 è andato a vuoto. Dalla Francia però Foot Mercato mantiene aperta la porta.

NON CHIUSA – Il discorso Milan Skriniar è sempre attivo in casa PSG. Stando a Foot Mercato la dirigenza guidata dal nuovo direttore sportivo Luis Campos è fiduciosa di chiudere in tempi relativamente brevi l’acquisto del difensore, nonostante più volte si sia detto che lui voglia restare all’Inter. Skriniar non è l’unico obiettivo dei parigini dalla Serie A: in corsa anche Gianluca Scamacca. Per l’attaccante del Sassuolo, ormai ex obiettivo dell’Inter (vedi articolo), c’è però ancora distanza fra le parti. Se in Italia gli ultimi giorni hanno visto sfumare le voci su Skriniar in Francia si segnala ancora la situazione.

Fonte: footmercato.net – Santi Aouna