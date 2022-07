Dybala, clamoroso tentativo Monza! E vuole formare la coppia con… Icardi! – Sky

Dybala al Monza? La voce è clamorosa ma Galliani ci sta provando e lo fa in parallelo con Icardi. Di Marzio, in quello che è il primo giorno ufficiale della sessione estiva di trasferimenti, parla di questa situazione. Ecco come si è espresso in collegamento da La Spezia per Calciomercato – L’Originale su Sky Sport.

IL PUNTO – Gianluca Di Marzio ha novità di serata, incredibili: «Adriano Galliani ha avuto un contatto con Wanda Nara, agente di Mauro Icardi. Il Monza ci sta provando, spera che negli ultimi giorni di mercato se Icardi non avrà trovato di meglio, se il PSG aprirà al prestito e al pagamento dell’ingaggio… Tante situazioni devono accadere, ma ci sta provando. C’è stato un contatto fra Galliani e Wanda Nara per proporre a Icardi il Monza. Il sogno impossibile di Galliani è fare la coppia Icardi e Paulo Dybala. Oggi Galliani ha telefonato anche all’agente di Dybala, dicendo che loro ci sono: se non trova altre squadre e vuole venire al Monza loro ci sono. Poi è chiaro che Dybala avrà sicuramente altre strade da percorrere, ma questo fa capire la voglia infinita che ha il Monza, che può cercare qualsiasi giocatore da qui all’1 settembre».