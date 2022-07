Bremer-Inter legato a Skriniar, le tempistiche per chiudere col Torino – SI

Bremer è in uscita dal Torino, ma per far sì che l’Inter possa chiudere l’acquisto del difensore Pedullà sostiene che prima debba essere ceduto Skriniar. Queste le parole del giornalista ad Aspettando calciomercato su Sportitalia.

L’INCASTRO – Alfredo Pedullà parla della situazione legata al difensore brasiliano «Dobbiamo ricordare due cose. La prima che l’intesa di massima fra le due parti, in questo caso l’Inter con Gleison Bremer, porti a dover formalizzare. Da mesi Bremer vuole soltanto l’Inter, poi i due club si devono incontrare e prima c’è da formalizzare la cessione di Milan Skriniar. Sono due cose collegate. Tutte le altre società italiane ed estere interessate a Bremer, che è un grande difensore, devono aspettare. Lui si aspetta che nel giro di dieci giorni i due club si incontrino e trovino un accordo, ma serve prima la cessione di Skriniar».