Dumfries, rinnovo in salita: distanza con l’Inter e rischio addio − CdS

Il rinnovo di Denzel Dumfries è una spina per l’Inter. C’è ancora distanza tra le parti, con l’entourage che non abbassa le pretese. Ipotesi separazione.

RISCHIO − Se per Mkhitaryan, c’è fretta ma non pericolo, il rinnovo di Denzel Dumfries invece è una vera spina. L’olandese, al momento fuori per infortunio, va in scadenza a giugno 2025. L’Inter vorrebbe rinnovarlo, ma c’è distanza tra le parti. Gap di un milione di euro. Il club offre quattro, ma il suo entourage continua a chiedere cinque. Se non si arriverà ad un accordo il prima possibile, allora l’ipotesi separazione in estate non sarà da escludere. Sempre la Premier League in agguato.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno