VIDEO – Inter-Bologna 1-2 DTS, Coppa Italia: gol e highlights della partita

Inter-Bologna, match degli ottavi di finale di Coppa Italia 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-2 dopo i tempi supplementari (0-0): questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



QUATTRO MINUTI DI VUOTO – Inter-Bologna 1-2 dopo i tempi supplementari (0-0) negli ottavi di finale di Coppa Italia. Ancora una volta il Bologna si rivela un tabù per l’Inter, che esce all’esordio da due volte campione in carica. In avvio occasionissima per Giovanni Fabbian, con deviazione acrobatica a un soffio dall’incrocio. Da lì è un match a senso unico, soprattutto nella ripresa quando le occasioni per i nerazzurri abbondano. Arriva anche un rigore al 65′, per fallo di mano di Tommaso Corazza visto solo al VAR. Lautaro Martinez conferma però di non essere capace dal dischetto: se lo fa parare da Federico Ravaglia. L’assedio non porta i suoi frutti, si va ai tempi supplementari dove al 92′ l’Inter passa con un colpo di testa di Carlos Augusto su corner. Ma da angolo pareggia in modo assurdo anche il Bologna, al 112′ battuta a effetto di Charalampos Lykogiannis che sembra destinata fuori e il colpo di tacco di Joshua Zirkzee rimette in mezzo per la girata di Sam Beukema. Tutta l’Inter protesta, ma il gol è buono perché la palla non è mai uscita. E quattro minuti dopo Zirkzee fa tunnel a Francesco Acerbi, manda in porta Dan Ndoye il cui scavetto è vincente. Pazzesco.

Video con gli highlights di Inter-Bologna dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.