Inter-Bologna, Lautaro Martinez 5! Audero sbaglia: pagelle – TS

All’indomani della disfatta in Coppa Italia contro il Bologna, l’Inter di Simone ha già raccolto il nastro in vista della delicata sfida di campionato contro il Lecce. Ci ha pensato Tuttosport come di consueto a rilasciare le pagelle al termine di Inter-Bologna. Male Lautaro Martinez e Audero

RESISTENZA – Il giorno dopo Inter-Bologna è ancora più complicato mandare giù la disfatta. I nerazzurri hanno detto addio con largo anticipo alla Coppa Italia. E Tuttosport come di consueto ha rilasciato le pagelle all’indomani del match. Audero si porta a casa un 5.5 per l’errore in uscita che ha permesso il pari al Bologna. Buona partita invece per la difesa, con Bisseck che gioca con attenzione e pericolosità: il giovane tedesco si porta a casa un 6.5. Al suo posto spazio anche a Pavard (6) che porta a casa dei minuti importanti. 6.5 anche per Alessandro Bastoni che gioca con pericolosità in fase di costruzione, al suo posto bene anche Federico Dimarco che fa l’assist (6). Sei anche per Acerbi che gioca una grande gara fino al gol del vantaggio.

ERRORI – Qualche errore di troppo a centrocampo con Frattesi che chiude la gara con un 5.5. Nel primo tempo ha la grande occasione, poi gli manca lo smalto. 6 pieno invece per Asllani e Klaassen che giocano due partite di qualità e con tanta grinta. I loro sostituti, Sensi e Barella, portano a casa lo stesso 6. Altra sufficienza (6) per Matteo Darmian: altra prestazione convincente, fa quello che può. 7 pieno invece per CarlosAugusto. Gara da protagonista per l’ex Monza, arriva il primo gol da interista. Arnautovic chiude con un 5: flop a inizio gara, si divora il vantaggio. Meglio Thuram che chiude con un sei. Cinque anche per Lautaro Martinez. Sbaglia tanto e calcia male il rigore. 6 per Inzaghi: fa il suo ma la sua Inter dice addio in anticipo alla competizione.

Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati