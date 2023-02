Dumfries, Inter chiara nel rifiutare le offerte a gennaio. Ora valutazione

L’Inter non si è voluta privare a gennaio di Dumfries, nonostante nel 2023 si sia drasticamente ridotto il suo minutaggio (vedi articolo). Il giornalista Fabrizio Romano, in un suo articolo per Caught Offside, dà la cifra che la società valuterà in estate.

IN BILICO – Denzel Dumfries non è più intoccabile all’Inter e a fine stagione potrebbe diventare l’ennesimo sacrificio di Suning. A gennaio però la società non ha voluto ascoltare offerte per il laterale olandese, reduce dai Mondiali. Lo afferma Fabrizio Romano, che non esclude cambi d’idea a fine stagione: serviranno non meno di quaranta milioni. Per il giornalista ci sono club di Premier League sulle tracce di Dumfries.

Fonte: Caught Offside