Zamorano: «Inter deve vincere e continuare a sognare! Lautaro Martinez…»

Ivan Zamorano in un’intervista rilasciata su Sky Sport ha parlato del momento positivo dell’Inter e in particolare di Lautaro Martinez, tornato in gran forma dopo il Mondiale.

MOMENTO POSITIVO – Zamorano elogia l’Inter e in particolare il suo centravanti argentino: «Ancora mancano tantissime partite per l’Inter, ma con questo Napoli sarà difficile vincere lo scudetto. La squadra però deve sognare e continuare a vincere come ha fatto con il Milan. Forse il Napoli perderà qualche partita e quindi ci sarà fiducia per arrivare più su. Lautaro Martinez sta in grandissima forma, al Mondiale non ha avuto fortuna di fare tanti gol, però abbiamo ritrovato il nostro Lautaro Martinez che sta giocando benissimo. Non solo fa gioco, ma gioca molto bene e aiuta la squadra in difficoltà».