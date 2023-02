Dumfries, quale ruolo all’Inter da qui a giugno? Occhio alle gerarchie

La gestione di Denzel Dumfries dopo il ritorno in campo dal Mondiale ha generato sicuramente qualche domanda. Sono calate infatti le presenze dell’olandese nell’Inter di Simone Inzaghi, come ha mostrato anche il derby. Resta da capire la sua gestione da qui a fine stagione

GESTIONE CAMBIATA – Da titolare inamovibile a riserva. Questo il cambio di status di Denzel Dumfries, che nell’ultimo mese ha visto diminuire il suo minutaggio nell’Inter di Simone Inzaghi. L’ultimo esempio il derby, dove Matteo Darmian è sceso in campo da titolare ed è rimasto sul terreno di gioco per tutti e novanta i minuti (più recupero) di gara. Neanche uno scampolo di partita per l’esterno olandese. Che, vista la risoluzione della questione Milan Skriniar, rischia ora di scivolare in fondo alle gerarchie. Perdendo di fatto il posto in favore proprio di Darmian.

MESI DECISIVI – Dumfries, lo sappiamo, è uno dei principali indiziati per la cessione nel mercato estivo. Diversi i club interessati a lui (vedi articolo), specialmente in Inghilterra. Per questo è curioso capire quale come lo gestirà il tecnico e quanto minutaggio gli concederà da qui a fine stagione. Da una parte è quasi impossibile preferirlo a un Darmian in grande forma. Dall’altra si tratta pur sempre di un elemento importante che sicuramente va valorizzato il più possibile in vista di una probabile cessione. Dumfries avrà senza ombra di dubbio un ruolo importante nelle prossime gare che attendono l’Inter, specialmente in Champions League. Ma è altrettanto vero che ormai il posto da titolare fisso sembra non essergli più garantito.