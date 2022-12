Dumfries, cessione più vicina? Il Chelsea è alla ricerca di un esterno

Denzel Dumfries è l’indiziato numero uno per arrivare alla somma richiesta dalla società per fare respirare le casse nerazzurre. Tra le più interessate all’olandese c’è sempre il Chelsea.

ESTERNI – Denzel Dumfries è il favorito per lasciare l’Inter. Difficilmente i nerazzurri se ne priveranno già a gennaio. Vorrebbe dire dover trovare subito un sostituto o cercare una soluzione alternativa. Continuare solo con Matteo Darmian e Raoul Bellanova non sarebbe abbastanza per gli impegni della Beneamata. Non è però da escludere un’offensiva da parte del Chelsea, sulle tracce dell’olandese già da tempo.

FASCE – Il Chelsea ha da poco saputo dell’infortunio di Reece James. Il laterale destro aveva saltato i Mondiali con l’Inghilterra dopo un infortunio al ginocchio. Al rientro contro il Bournemouth è stato costretto al cambio al 53′. Una ricaduta, lo stesso ginocchio, che lo terrà fuori per un altro mese. Una situazione che, con il mercato di gennaio alle porte, può avere delle conseguenze. Tra queste non va certamente sottovalutata l’opzione Dumfries per i londinesi, che problemi economici non ne hanno affatto.