Capozucca: «Che acquisto Milito al Genoa, poi fece la storia dell’Inter!»

Capozucca nei giorni scorsi è stato intervistato da Inter-News (vedi articolo). Oggi ha parlato in collegamento su One Station Radio ricordando Diego Milito e il suo acquisto al Genoa

STORIA − L’ex direttore sportivo del Cagliari, Stefano Capozucca, ricorda l’arrivo di Milito al Genoa: «Primo acquisto al Genoa fu Milito, calciatore straordinario, che ha fatto la storia dell’Inter. Thiago Motta, anche se si trattò di un’invenzione di Preziosi, l’allora presidente del Genoa, fu una sua creatura. Oltre Bocchetti, l’unico per distacco fu Diego. Che risultato storico per i grifoni raggiungere il quarto posto in quell’annata! Questi giocatori diedero una svolta importante alla stagione della squadra».