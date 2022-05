Dimarco, l’Arsenal insiste: nuova richiesta in uscita per l’Inter

Dimarco è un altro dei nomi di cui si parla per le cessioni dell’Inter in estate. Il Sunday Mirror fa sapere come l’Arsenal prosegua nel suo interesse per il laterale.

RICHIESTO – Negli scorsi giorni si è parlato di Arsenal su Federico Dimarco, tornato un anno fa all’Inter dopo la stagione e mezzo in prestito al Verona (vedi articolo). I londinesi non hanno mollato la presa: il Sunday Mirror conferma l’interesse per il classe ‘97. Da capire quanto la società avrà voglia di privarsi del giocatore, così come se i Gunners pagheranno circa venticinque milioni di euro. Questo perché, nei precedenti report dall’Inghilterra, si parlava di valutazione ritenuta “eccessiva” per Dimarco.