Zerbo: «Dybala lo vedrei bene all’Inter o al Barcellona. In una molto di più»

L’ex Palermo e compagno di squadra di Dybala, Gabriele Zerbo, ha parlato a Juventus news 24 del futuro della Joya. Inter o Barcellona come prossima destinazione

PROSSIMA DESTINAZIONE − Zerbo dice la sua sul futuro di Dybala, vicino molto all’Inter: «Dybala, per come è cresciuto e il percorso che ha fatto partendo da Palermo fino alla Juventus dove ha fatto benissimo, lo vedrei bene all’Inter o anche al Barcellona. Adesso non se ne parla, ma lui è più da Barcellona. Ci potrebbe stare sicuramente in blaugrana».