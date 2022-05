Pioli: «KO con l’Inter in Coppa Italia momento più difficile! Arbitri? Rispetto»

Stefano Pioli è intervenuto a Che tempo che fa su Rai Tre di Fabio Fazio parlando della vittoria dello Scudetto. Il tecnico del Milan si è espresso sulla sconfitta contro l’Inter in Coppa Italia e sulle polemiche relative agli arbitri

MOMENTI DIFFICILI E ARBITRI − Pioli parla del KO con l’Inter in Coppa Italia: «La sconfitta nel derby di Coppa Italia con l’Inter è stato il momento più difficile perché volevamo andare avanti nella competizione e avevamo poi la Lazio in campionato. Il calendario era il più difficile, poi le abbiamo vinte tutte. Eravamo partiti senza essere i più forti, lo siamo diventati. Arbitri? Noi concentrati tanto su ciò che potevamo controllare. Poi è chiaro che ci si augura di avere delle situazioni in cui non si é avvantaggiati né svantaggiati. Poi ci vuole sempre tanto rispetto».