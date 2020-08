Di Marzio: “Vidal, l’Inter lo vuole a zero! La strategia col Barcellona”

Gianluca Di Marzio

Vidal all’Inter potrebbe arrivare a parametro zero, riuscendo a convincere il Barcellona. Gianluca Di Marzio, dopo aver aperto con Kolarov (vedi articolo), è subito tornato sui nerazzurri nella parte iniziale di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport.

DOPPIA OPERAZIONE – Gianluca Di Marzio prosegue su Arturo Vidal: «L’Inter sta utilizzando la stessa identica strategia di Alexis Sanchez, anche perché l’agente è lo stesso ossia Fernando Felicevich. Vuole chiudere l’accordo sull’ingaggio per poi cercare di prenderlo a costo zero dal Barcellona, come fatto dal Manchester United (per Sanchez, ndr). In casi del genere, quando una società sa che il giocatore che vuole prendere è in uscita dal club, aspetta un po’ perché ora chiede un prezzo, ma magari fra qualche giorno paga anche l’ingaggio. È una questione di tempo, ma ci sono tutti i presupposti perché l’Inter questa volta possa abbracciare Vidal».