Tonali-Inter, finalmente si chiude: agente a Milano per definire tutto – SI

Condividi questo articolo

Sandro Tonali Brescia

Tonali nelle prossime ore potrebbe diventare a tutti gli effetti un nuovo calciatore dell’Inter. Come riportato da “Sportitalia”, l’agente è a Milano proprio per chiudere l’operazione

ULTIMI DETTAGLI – L’agente Beppe Bozzo in serata è arrivato a Milano, come documentato da “Sportitalia”, ed è pronto a definire una delle trattative più chiacchierate del 2020. Manca ormai poco per il passaggio di Sandro Tonali dal Brescia all’Inter, con cui è già tutto deciso dal punto di vista contrattuale. Per il centrocampista classe 2000 pronto un contratto a 2.5 milioni di euro netti all’anno. Nelle prossime ore dovrebbero arrivare ulteriori novità, soprattutto sull’asse Brescia-Inter. Tonali aspetta solo l’OK per firmare.