Aleksandar Kolarov Fiorentina-Roma

Kolarov all’Inter è in dirittura d’arrivo: con la Roma si deve trovare il prezzo giusto, ma non dovrebbe essere difficile. Gianluca Di Marzio ha aperto così “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, aggiungendo qualcosa in più rispetto a quanto già annunciato in precedenza (vedi articolo).

IL COLPO – Così Gianluca Di Marzio: «È stata una serata ricca di notizie. Poco fa è emersa l’indiscrezione, e abbiamo avuto assolutamente conferme, che l’Inter è molto vicina ad Aleksandar Kolarov della Roma. Una trattativa iniziata in mattinata con il sì del giocatore, che a trentaquattro anni è entrato nella scuderia di Alessandro Lucci. Quando cambi agente è evidente che cerchi nuovi stimoli e una nuopva squadra. Sapeva dell’interesse dell’Inter, Antonio Conte vuole giocatori del genere. Può giocare terzino sinistro o terzo centrale nella difesa a tre, come ha fatto con Paulo Fonseca. I suoi numeri sono incredibili nelle ultime tre stagioni: è un campione. L’Inter, abbiamo detto con Arturo Vidal, farà un mercato molto creativo senza un grande budget a disposizinoe: ecco perché giocatori come Vidal e Kolarov. Con la Roma ha iniziato a parlare con Lucci e già domani si entrerà nel vivo: è chiaro che non voleva cederlo, ma quando Kolarov decide una cosa come carattere è difficile dirgli no. Ora bisognerà dargli un minimo indennizzo».