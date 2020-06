Di Marzio: “Moses-Sanchez, Inter trova accordo ma lavora ancora”

Moses e Sanchez resteranno ancora all’Inter per tutto il mese di luglio, ma agosto con l’Europa League per ora no. Gianluca Di Marzio, dopo le anticipazioni di inizio serata (vedi articolo), ha riepilogato la situazione in chiusura di “Sky Calcio Show – L’Originale”.

UN MESE IN PIÙ – Oggi è 30 giugno e, da contratto, scadrebbero i prestiti. Con l’estensione della stagione le società di Serie A stanno però cercando gli accordi per prolungarli, e in alcuni casi non è semplice. Gianluca Di Marzio ne indica alcuni: «Per Victor Moses, Alexis Sanchez e Chris Smalling gli accordi sono stati aggiunti in queste ore, però soltanto fino alla fine del campionato. Inter e Roma non potranno utilizzare Moses, Sanchez e Smalling nelle partite di Europa League, perché non è stato concesso l’OK».