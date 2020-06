Sanchez e Moses, Inter oltre il 30 giugno: accordo trovato! Ora l’Europa

Sanchez e Moses resteranno all’Inter oltre il 30 giugno. C’era, infatti, attesa (qui i dettagli) per capire se i nerazzurri sarebbero riusciti a trovare la quadratura con Manchester United e Chelsea. L’accordo è arrivato per la Serie A, mentre se ne riparlerà per l’Europa League, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito

PROLUNGAMENTO OTTENUTO – Alla fine resteranno fino al termine della Serie A Alexis Sanchez e Victor Moses all’Inter. Dopo ore di contrattazioni e attesa è arrivato l’accordo per permettere ai calciatori in prestito di terminare la stagione in nerazzurro. Da capire, invece, l’evoluzione per quanto riguarda l’Europa League: le società di appartenenza si riserveranno qualche settimana di tempo per trovare un eventuale accordo con la società milanese. Il laterale difficilmente resterà in nerazzurro dopo questa stagione, mentre per il cileno si valuta l’acquisto.