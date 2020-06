Jaime Mata fa rivincere il Getafe: 2-1 alla Real Sociedad a -37 dall’Inter

Il Getafe torna a vincere dopo quasi tre mesi. 2-1 alla Real Sociedad con Jaime Mata decisivo per dare i tre punti alla prossima avversaria dell’Inter: il 5 o 6 agosto l’ottavo di finale di Europa League in gara secca.

SBLOCCATI – Il Getafe torna a vincere. 2-1 per la prossima avversaria dell’Inter in Europa League, ai danni della Real Sociedad, per chiudere il turno di Liga. La formazione di José Bordalas si aggiudica uno scontro diretto europeo e interrompe la serie no di quattro pareggi e un KO. Come al solito quando c’è il Getafe di mezzo la partita è una corrida: due ammonizioni nei primi tredici minuti. La seconda è per l’attaccante Hugo Duro, che si procura il rigore del vantaggio: su rinvio sbagliato del portiere Alex Remiro recupera palla e si fa travolgere dal troppo irruente Robin Le Normand. Dal dischetto Jaime Mata spiazza l’estremo difensore avversario, per il vantaggio. Il punteggio non resta però lo stesso, con la Real Sociedad che a inizio ripresa ritrova la parità. È il 55′, grande verticalizzazione di Mikel Oyarzabal per Adnan Januzaj e tiro piazzato sotto le gambe di David Soria. L’assistente segnala un fuorigioco inesistente, il VAR fa giustizia e l’1-1 diventa cosa fatta. Un clamoroso errore difensivo dei baschi riporta i prossimi avversari dell’Inter avanti: all’83’ rimessa laterale battuta velocemente da Jorge Molina, la retroguardia ospite si dimentica di Jaime Mata che da posizione defilata infila fra le gambe di Remiro. Dopo questo successo il Getafe è quinto in Liga, a -2 dal Siviglia quarto.