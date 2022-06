Di Marzio: «Bellanova come Asllani, Inter ha chiesto di cambiare formula»

Di Marzio nel corso di Sky Calciomercato – L’Originale, ha aggiornato riguardo la trattativa tra Inter e Cagliari per il giovane Raoul Bellanova. I nerazzurri hanno chiesto al club di cambiare la formula del trasferimento.

CAMBIO FORMULA – Gianluca Di Marzio ha chiarito un aspetto legato al giovane Raoul Bellanova, obiettivo concreto dei nerazzurri per la fascia destra: «L’Inter ha chiesto al Cagliari di modificare la formula d’acquisto per Raoul Bellanova: come per Asllani, i nerazzurri offrono un prestito oneroso con riscatto la stagione successiva. Si attende la risposta dei sardi».