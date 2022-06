Lukaku-Inter, call entro domenica. Dybala? Rispetto delle tempistiche − AP

L’Inter continua a lavorare sul doppio colpo Lukaku-Dybala. Per il belga, ci sarà entro domenica una call per chiudere l’operazione. Nessun problema per la Joya

DOPPIO COLPO − La maxi-operazione Lukaku-Dybala è molto vicina. Per il belga, attesa entro domenica una call tra Inter e Chelsea per trovare la quadra definitiva. La richiesta dei Blues è di 10 milioni più bonus con l’Inter ferma a cinque. Secondo Alfredo Pedullà, c’è fiducia per chiudere l’operazione. Nessuna preoccupazione, invece, per Dybala. Lo stallo, di questi giorni, è dovuto semplicemente al rispetto delle tempistiche. Non esistono problemi, la strada per la Joya è già tracciata.