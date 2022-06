Casadei richiesto anche dal Chelsea! Il Torino lo vuole per Bremer – Sky

Casadei è uno dei profili più interessanti se si parla di giovani italiani. Dopo la straordinaria stagione disputata con l’Inter Primavera, il calciatore è stato richiesto da tantissimi club. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il centrocampista è stato chiesto anche da Chelsea e Torino.

OCCHI PUNTATI – Cesare Casadei dopo questa straordinaria stagione all’Inter Primavera ha attirato su di sé l’interesse di tutto il panorama calcistico, non solo italiano. Secondo quanto raccontato dagli studi di Sky Sport nel corso di Calciomercato L’originale, il giovane è stato richiesto anche dal Chelsea. Anche il Torino lo osserva da tempo, e vorrebbe inserirlo nella trattativa per Gleison Bremer, obiettivo principale per la difesa dell‘Inter.