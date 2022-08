De Vrij, discorsi sul rinnovo ancora fermi. C’è un rischio per l’Inter – TS

Stefan de Vrij ha il contratto in scadenza a giugno 2023. I discorsi sul rinnovo, al momento, sono fermi. Secondo Tuttosport questo comporta un rischio per il club nerazzurro

RISCHIO – Stefan de Vrij ha il contratto in scadenza a giugno del 2023. Secondo quanto riferito da Tuttosport, l’olandese, dopo una stagione difficile, ha disputato un precampionato altrettanto sottotono. La scadenza del contratto si avvicina e, secondo il quotidiano, esiste il concreto rischio che il difensore olandese possa lasciare il club nerazzurro a parametro zero, in maniera simile a quanto avvenuto nel 2018 con la Lazio. Bisognerà capire se, nelle prossime settimane, verranno aperte (o riaperte) le trattative per il prolungamento del contratto.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi