Lautaro Martinez, ogni anno all’Inter sempre meglio: Inzaghi punta su di lui – CdS

Lautaro Martinez nelle ultime quattro stagioni all’Inter ha avuto una progressione costante nelle reti. Quest’anno l’argentino vuole fare ancora meglio, considerando anche la presenza del Mondiale in Qatar.

MIGLIORARE – Lautaro Martinez vuole confermare il numero di gol segnati la scorsa stagione (21) e cercare di fare addirittura meglio. Il grafico dei suoi gol segnati in Serie A è tutto in salita e lui si aspetta che al termine del 2022-23 ci sia stato un altro balzo. 6 gol nel 2018-19, 14 nel 2019-20, 17 nel 2020-21, 21 nel 2021-22. Facile vedere la progressione, gli scatti in avanti di questo ragazzo che ha imparato a segnare in ogni modo e adesso deve solo eliminare le pause. Un ulteriore salto di qualità può regalarglielo il ritorno di Romelu Lukaku. Non a caso, Simone Inzaghi ha preferito il belga a Paulo Dybala.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti