David opzione Inter? La precisazione sul nome rilanciato

Nella giornata di oggi è spuntato di nuovo il nome di David del Lille per l’Inter. Su di lui arrivano precisazioni in merito a una possibile trattativa.

L’OPZIONE – C’è anche Jonathan David del Lille fra i tanti nomi fatti per l’attacco dell’Inter. Un nome già segnalato in altre circostanze, il cui arrivo peraltro ha delle difficoltà oggettive. Il giornalista Fabrizio Romano, via Twitter, ha risposto a una domanda sulla possibilità che l’attaccante canadese arrivi in nerazzurro. Secondo il giornalista al momento non ci sono trattative in corso fra l’Inter e David, nemmeno al livello di un semplice contatto con il Lille proprietario del cartellino.