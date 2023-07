Inter, evento speciale a Tokyo con sei giocatori: Zhang in prima fila

Non solo allenamenti e partite nella tournée in Giappone per l’Inter, con dirigenza e giocatori che hanno avuto modo di prendere parte a diversi eventi speciali. L’ultimo riguarda uno degli sponsor, per una serata dove ha partecipato anche il presidente Zhang.

SERATA EVENTO – “Inter e Moncler si sono dati appuntamento a Tokyo per una serata evento organizzata in occasione dell’Inter Japan Tour. Un appuntamento che ha celebrato la sinergia dei due iconici brand che legano in maniera profonda il mondo della performance calcistica con quello della moda con l’obiettivo di esplorare sempre nuovi scenari e parlare alle community global. Nell’esclusiva location del Moncler Shibuya pop-up Boutique nel cuore di Tokyo, i due brand si sono ritrovati per una serata straordinaria che ha coinvolto i rispettivi Top Management a partire dal Presidente di FC Internazionale Milano Steven Zhang e Mr Hiro Tamura, Presidente Moncler Giappone, il CEO Corporate nerazzurro Alessandro Antonello e il Chief Revenue Officer dell’Inter Luca Danovaro, ospiti istituzionali, influencer, le Legend nerazzurre Marco Materazzi e Fabio Galante insieme a sei giocatori della Prima Squadra: Francesco Acerbi, Joaquin Correa, Matteo Darmian, Denzel Dumfries, Robin Gosens e Henrikh Mkhitaryan che sono stati protagonisti di una emozionante e divertente Q&A insieme agli ospiti presenti. L’evento che ha celebrato un momento unico per valorizzare la collaborazione tra i due marchi e favorire le relazioni B2B è stato anche l’occasione per consolidare la sinergia tra Inter e Moncler anche nel corso dell’Inter Japan Tour”.

Fonte: inter.it