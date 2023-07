Sommer, il Bayern Monaco ha un nuovo obiettivo: aiuto per l’Inter

Sommer è ancora un giocatore del Bayern Monaco. I bavaresi hanno già definito la cessione all’Inter del portiere ma vogliono avere in mano un sostituto. Nella giornata odierna è spuntato un nuovo nome.

NODO PORTIERE – Il Bayern Monaco si sta guardando intorno per trovare un sostiuto di Yann Sommer. L’operazione con l’Inter si trova in una fase di stallo. Nella giornata odierna la Bild ha ipotizzato un nuovo profilo per la porta dei bavaresi. Il protagonista del mondiale in Qatar Yassine Bounou è in pole per il ruolo di vice Manuel Neuer. Il portiere tedesco sta recuperando dal duro infortunio subito nella scorsa stagione. Per questo motivo, in assenza di Sommer, il Bayern Monaco deve ingaggiare un portiere. Bounou, 32 anni del Siviglia, può essere il profilo ideale per i bavaresi dato il costo relativamente basso del cartellino, 12 milioni. Sullo sfondo rimangono David Raya del Brentford e Giorgi Mamardashvili del Valencia.