Darmian rinnoverà: la formula! Strategia Inter per gli ultratrentenni − Sky

Darmian prolungherà il suo contratto con l’Inter. Il club è al lavoro anche per altri due giocatori ultratrentenni, per cui si è posta una strategia ben chiara

RINNOVI − Oltre alla grana Milan Skriniar (vedi articolo), l’Inter è alle prese con i rinnovi di contratto degli altri giocatori. Tra questi Matteo Darmian, con il quale è stato trovato un accordo sulla formula di uno più uno con opzione. Ovvero prolungamento fino al 2024 con la possibilità di rinnovare per un’altra stagione ancora. Per lui, concordate le cifre attuali: intorno ai due milioni di euro. Continua Alessandro Sugoni di SS24, nei prossimi mesi, il club lavorerà anche per rinnovare Dzeko e D’Ambrosio. Per gli ultratrentenni, la strategia dei nerazzurri però è chiara: si può aspettare per discuterne con più calma.