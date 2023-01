FOTO – D’Ambrosio si prepara al ritorno in campo dal primo minuto

Danilo D’Ambrosio si prepara a tornare tra gli 11 titolari. L’occasione in vista della sfida di Coppa Italia di oggi contro il Parma.

OCCASIONE – Per Danilo D’Ambrosio torna una chance dal primo minuto. Oggi nella sfida contro il Parma in Coppa Italia, Simone Inzaghi potrebbe schierarlo dal primo minuto. Un po’ di turnover data la sfida contro una squadra di Serie B. Un’opportunità per chi come D’Ambrosio sta faticando a raccogliere minuti in questa stagione. Questa la foto dell’allenamento di oggi

foto: Twitter Inter