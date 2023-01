Borghi: «Inter, discorso uguale dall’inizio! E ora di tempo ne è passato»

Borghi trova delle situazioni negative che si ripetono nell’Inter già dalla prima parte di stagione, quando non si era ancora arrivati alla sosta per i Mondiali. Il giornalista, a DAZN, ribadisce qualche difficoltà già vista in precedenza.

REPLAY – Stefano Borghi non trova differenze tra prima dei Mondiali e ora: «Per l’Inter è un discorso che facciamo dall’inizio del campionato. Continuano a essere, almeno nella maggior parte dei casi, sbavature individuali più che errori di reparto o di concetto. A inizio campionato parlavamo di una situazione psicologica, di frenesia e magari di strascichi della stagione scorsa, adesso di tempo ne è passato. Si può dire che Stefan de Vrij stia giocando meno, ma sono tanti gol subiti frutto di tantissimi errori che prima questa fase difensiva non commetteva».