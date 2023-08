Correa-Marsiglia, come l’Inter ha trovato la quadra per il passaggio − TS

Correa diventerà a brevissimo un nuovo giocatore del Marsiglia: ecco come l’Inter ha trovato la quadra tra la volontà del calciatore e il club francese.

QUADRA − L’Inter si prepara a riaccogliere Alexis Sanchez in squadra, con un’operazione in cui tutto è dipeso dal trasferimento di Joaquin Correa. L’argentino ha infatti alla fine deciso di trasferirsi per questa stagione al Marsiglia. Il passaggio si basa su un prestito oneroso di 2 milioni di euro. Il prestito prevede poi un diritto di riscatto fissato a 11 milioni di euro, che può diventare obbligo in caso di qualificazione in Champions League per la prossima stagione. Se tutto si dovesse incastrare, come sottolineato da Tuttosport, l’Inter si libererebbe di un peso economico di non poco conto e registrerebbe anche una piccola plusvalenza.

Fonte: Tuttosport