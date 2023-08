Sanchez all’Inter riporta il Cile: torna l’apprensione a ogni sosta?

Alexis Sanchez porta con sé il Cile. Non per un discorso di rappresentanza, ma perché l’attaccante è ancora regolarmente convocato per la sua nazionale. Un fatto che l’Inter dovrà gestire.

RITORNO IN COPPIA – Alexis Sanchez è tornato all’Inter. Una situazione a sorpresa visto come ci si era lasciati appena un anno fa, concretizzata in tempi record. Specialmente per la media degli affari nerazzurri. Va però sottolineato che il giocatore non torna da solo. Perché insieme a lui torna anche la nazionale del Cile.

ANCORA NAZIONALE – Nelle precedenti stagioni di Sanchez in nerazzurro i tifosi si sono abituati a vivere con una certa apprensione ogni sosta per le nazionali. Il legame tra Alexis e il Cile è infatti strettissimo. Per la Roja ha sempre stretto i denti e fatto ogni sacrificio. Pagando poi spesso dazio al suo rientro a Milano. Un fattore da non sottovalutare nemmeno per la stagione 2023-2024. Perché Sanchez viene ancora regolarmente convocato.

OBIETTIVO COPA AMERICA – Il cileno malgrado i trentaquattro anni (trentacinque da compiere a dicembre), i trofei vinti, i cinquanta gol che lo rendono il miglior marcatore di tutti i tempi e le centocinquantacinque presenze è ancora un titolare del Cile. Un riferimento assoluto. Il fuoriclasse a cui tutti fanno ancora riferimento e si aggrappano per gli ultimi sogni di vittoria. Con un obiettivo ben preciso: la Copa America di giugno 2024. Sanchez quindi anche in questa stagione darà tutto per la sua nazionale. E l’Inter dovrà farci i conti.